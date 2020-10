RICERCA: RETTORE TERAMO, “CONTE A FORUM ORGOGLIO PER UNIVERSITA'”

TERAMO – “L’Università di Teramo anche quest’anno si pone al centro di un processo culturale di relazione con le realtà concrete, e la presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per la seconda volta fa intendere che l’attenzione che poniamo al bisogno del ‘trasferimento tecnologico sul territorio’, e siamo orgogliosi di questa collaborazione”.

Lo ha detto il Rettore dell’Università di Teramo Dino Mastrocola a margine del Terzo Forum Internazionale del GranSasso “Investire per costruire” al quale più tardi parteciperà anche Conte.

“Anche la presenza del ministro Gaetano Manfredi chiarisce il ruolo di questo incontro nell’approfondire la tematica – ha proseguito Mastrocola – Ossia una imprenditorialità 360°, come rendere effettivo lo sforzo culturale ed economico, come portare a rendita l’utilizzo della ricerca nella formazione”.

Conte sarà a Teramo prima di pranzo per prendere parte al Forum che si tiene nell’aula magna dell’Università.

Nel corso del Forum, che comprende anche 16 tavoli tematici, saranno assegnati ai due migliori ricercatori dell’UniTe il Premio Giulio Regeni.

