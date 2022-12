RICERCHE DI CASE PER VACANZE DI FINE ANNO: ROCCARASO AL PRIMO POSTO TRA LE METE PREFERITE

ROCCARASO – Complici le festività natalizie, per gli italiani torna il desiderio di evasione. E se Natale si passa in famiglia, Capodanno si fa con gli amici. Meglio se in tanti e in una località dove affittare una casa per godere tutti insieme dei passatempi invernali. È questo lo scenario che emerge dall’analisi delle quasi 3milioni di ricerche nella categoria Case Vacanza di Subito, piattaforma n.1 in Italia per vendere e comprare in modo sostenibile con oltre 13 milioni di utenti unici mensili, effettuate tra ottobre e novembre 2022.

Dallo studio emerge che Roccaraso è la località più gettonata in Italia in tema di turismo invernale. precedendo nelle richieste di informazioni posti forse più noti come Asiago, Terminillo, Cervinia, Bormio e altre importanti località.

L’analisi delle ricerche per la categoria Case Vacanza su Subito ha mostrato un rilevante interesse degli utenti per ville, casali e chalet situati anche al di fuori dei circuiti turistici tradizionali. Non a caso, è emersa una decisiva predilezione per le case in montagna, sia in riferimento a mete classiche dell’inverno sulla neve, sia per quanto riguarda località meno conosciute.

“L’affitto di case per brevi periodi durante le feste”, dicono i promotori del sondaggio, “sembra quindi essersi riconfermato come una scelta perfetta per chi desidera trascorrere le feste con tutti i confort e l’indipendenza che solo una soluzione di questo tipo può garantire. È l’ideale per le famiglie con bambini, che così non sono vincolate da ritmi prefissati, ma anche per tutti coloro che magari devono lavorare fino all’ultimo giorno e possono fare smart working senza pesare sugli altri, o ancora per chi vuole uscire dalla routine, ma non può programmare un viaggio con anticipo e, sicuramente, per i gruppi. Che si parli di famiglie numerose, di compagnie, di single o di coppie di amici, una casa affittata in condivisione per le vacanze garantisce, oltre al piacere di stare insieme, anche la convenienza di dividerne l’affitto potendo così scegliere contesti che magari da soli non ci si potrebbe permettere”.