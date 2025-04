RICETTAZIONE DI MATERIALE AD AZIENDE: UN ARRESTO A PESCARA NELL’INCHIESTA DI POTENZA

POTENZA – Associazione per delinquere finalizzata al furto, all’autoriciclaggio e alla ricettazione: i Carabinieri del Comando provinciale di Potenza, su disposizione della Procura della Repubblica del capoluogo lucano, stanno eseguendo stamani, nelle province di Potenza, Salerno, Roma e Pescara, undici misure cautelari.

I provvedimenti sono stati emessi dal gip di Potenza. L’indagine “trae origine – è spiegato in un comunicato diffuso dall’Arma – dal furto aggravato di strutture da ponteggio e impalcature commesso a Vietri di Potenza (Potenza) il 23 novembre 2023 ai danni di una nota società operante nel settore delle ristrutturazioni immobiliari. L’attività svolta dai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Potenza ha permesso prima di identificare gli autori del reato, successivamente di ricondurre l’evento nell’ambito di un’associazione per delinquere, attiva nelle province di Potenza e Salerno”.

Era “strettamente legato all’incentivo statale denominato ‘Bonus 110′”, il giro d’affari “di un gruppo criminale” sgominato stamani nell’ambito di un’operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Potenza coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo lucano. Il gip di Potenza ha emesso cinque misure di custodia cautelare in carcere e sei obbligi di presentazione per tre volte alla settimana alla polizia giudiziaria: l’accusa, a vario di titolo, è di associazione per delinquere finalizzata ai furti, in particolare di materiale edile e di strutture per ponteggi, all’autoriciclaggio e alla ricettazione. Secondo gli inquirenti, tra Basilicata e Campania, le persone coinvolte nell’operazione rubavano il materiale edile e poi lo rivendivano “a un prezzo vantaggioso a società compiacenti, impegnate nelle ristrutturazioni con il ‘Bonus 110′”.

La custodia cautelare in carcere è stata disposta per Pietro Cutro, 74 anni, di Potenza, Gerardo Petrillo (67), di Bellizzi (Salerno), Gerardo Calabrese (48), di Acerno (Salerno), Florin Ionel Calin (43), domiciliato a Campagna (Salerno) e Ilie Obuf (45), residente a Pescara.