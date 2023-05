RICHIESTA DIMISSIONI LA RUSSA: ACERBO CONSEGNA 104MILA FIRME, “NON POSSO CON OLTRE 223MILA VOTI”

ROMA – “L’ultima volta che mi sono presentato a preferenze ho preso 223mila 986 voti, in un quinto dell’Italia. Per cui ho molto rispetto per i centomila che non mi sono – politicamente – amici, ho uguale rispetto per i 223mila, 24mila che mi hanno votato solo in un quinto d’Italia”.

È quanto ha risposto il presidente del Senato Ignazio La Russa a Giovanni Russo e l’abruzzese Maurizio Acerbo, del Partito di Rifondazione Comunista, che a Palazzo Madama hanno consegnato una petizione, che ha raccolto 104mila firme, nella quale si chiedono le sue dimissioni a causa delle dichiarazioni sull’azione partigiana di via Rasella.

Nel video La Russa, in un clima di cordialità e scambi di battute tra le parti, decisamente meno impetuosi rispetto alle abituali dichiarazioni affidate ai comunicati stampa, mostra un cartello che riporta il risultato delle preferenze raccolte alle elezioni europee e dice al segretario del Prc Acerbo: “non mi posso dimettere per una quota che è meno della metà di quelli che solo a Milano mi hanno votato”.

Queste le dichiarazioni della seconda carica dello Stato che hanno scatenato la reazione delle opposizioni nelle scorse settimane: “Via Rasella è stata una pagina tutt’altro che nobile della Resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi pensionati e non biechi nazisti delle SS”.

In un post sui social, dopo la consegna delle firme, Acerbo ha scritto: “La Russa, nell’incontro avuto con la nostra delegazione, ha ostentato le più di 200.000 preferenze prese alle elezioni europee come se si trattasse di un problema di consenso. È evidente che La Russa fa finta di non comprendere che oggetto della petizione è la sua incompatibilità con il ruolo di Presidente del Senato per le reiterate dichiarazioni offensive verso la Resistenza e la stessa Costituzione. Nell’incontro avuto con la nostra delegazione La Russa ha ammesso che le sue gravissime dichiarazioni su via Rasella e le Fosse Ardeatine risentivano della ‘vulgata neofascista’ del passato”.

“Non è compito nostro cambiare la testa di un ‘fascistone’ come La Russa. Come abbiamo cordialmente detto a La Russa non lo condideriamo nostro Presidente e riteniamo gravissimo che la sua coalizione abbia scelto uno come lui per un incarico istituzionale che richiederebbe almeno un formale rispetto della Costituzione e della memoria di chi ha combattuto per liberare il paese dal nazifascismo.

Continueremo a ripetere #LaRussadimissioni e a contrastare l’apologia del fascismo e la riscrittura della storia. Constatiamo che l’opposizione parlamentare ha accantonato la questione”.

[mqf-dynamic-pdf]