“RICICLOAPERTO” DI COMIECO 2025: LA BURGO GROUP APRE LO STABILIMENTO DI AVEZZANO A 60 STUDENTI

AVEZZANO – Mercoledì 9 aprile, Burgo Group aprirà le porte dello stabilimento di Avezzano AQ) a un gruppo di circa 60 studenti provenienti da diverse scuole locali in occasione della Paperweek 2025, giunta alla sua quinta edizione, che si svolgerà dal 7 al 13 aprile. Una settimana ricca di eventi dedicati a scuole, cittadini, professionisti del settore e opinion makers, che ha lo scopo di raccontare il valore del riciclo di carta e cartone, il ruolo di Comuni e cittadini nella raccolta differenziata e il contributo della filiera industriale al recupero di queste preziose risorse.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del più ampio progetto RicicloAperto 2025, promosso da Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero ed il Riciclo degli imballaggi a base cellulosica, che attraverso una campagna di comunicazione nazionale vuole contribuire a diffondere la cultura del riciclo e sensibilizzare il pubblico sull’importanza della raccolta differenziata andando così a valorizzare l’economia circolare. RicicloAperto è infatti un vero e proprio”porte aperte” della filiera cartaria per mostrare a cittadini, scuole, imprese e istituzioni, la realtà del riciclo di carta e cartone facendo vedere da vicino gli aspetti più importanti e meno conosciuti, sfatando falsi miti e dando valore all’impegno quotidiano di ciascuno nel fare la raccolta differenziata che incentiva l’economia circolare.

I luoghi di questa campagna sono molteplici tra cui musei tematici, ma soprattutto cartiere, aziende cartotecniche, impianti di gestione dei rifiuti che ogni giorno lavorano in modo sinergico per ridare nuova vita a carta, cartone e cartoncino correttamente differenziati.

Lo stabilimento Burgo di Avezzano, impegnato da anni nella produzione di carte riciclabili e sostenibili, offrirà un’occasione unica per scoprire da vicino come avviene il processo di recupero e trasformazione della carta. I visitatori potranno conoscere le tecnologie innovative utilizzate per garantire l’efficienza e la sostenibilità nella produzione, in linea con gli obiettivi di riduzione dell’impatto ambientale del Gruppo.

“Il nostro impegno per l’ambiente è da sempre al centro delle nostre attività e siamo felici di condividere con il pubblico il valore del riciclo e dell’economia circolare che stanno alla base della nostra produzione. Burgo da diversi anni è impegnata nell’implementazione di numerosi progetti in ambito sostenibilità, tra cui l’uso di carta riciclata nei suoi processi produttivi, il miglioramento continuo delle tecnologie e l’adozione di pratiche che promuovono l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni. La rinnovata partecipazione a RicicloAperto conferma ancora una volta il nostro ruolo come protagonista nella transizione verso una società più sostenibile e nel promuovere il valore del riciclo come strumento di crescita per il settore della carta e per l’ambiente.” – ha dichiarato Francesco Maiorani, Responsabile Risorse Umane Burgo Avezzano.

La Paperweek 2025 – realizzata in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI e Utilitalia – mira a coinvolgere pubblici diversi e raccontare con linguaggi e modalità di ingaggio differenti, come la raccolta differenziata di carta e cartone che facciamo nelle nostre case inneschi un ciclo virtuoso dando il via ad un processo industriale efficace ed efficiente che produce grandi risultati per l’ambiente, la comunità e la nostra economia.