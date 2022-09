“RICORDANDO IL BATTAGLIONE ALPINI L’AQUILA”, AL VIA LA TRE GIORNI, CAPOLUOGO INVASO DA PENNE NERE

L’AQUILA – Da oggi a domenica 11 settembre, dopo due anni, torna il Raduno “Ricordando il Battaglione alpini L’Aquila” giunto alla quinta edizione.

La manifestazione sarà dedicata alla memoria di Valentino Di Franco, deceduto tre mesi fa a 99 anni, ultimo reduce della campagna di Russia.

Prevista la partecipazione nella giornata finale del Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo che per mesi è stato Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale.

Oggi alle ore 15 la manifestazione inizierà in viale delle Medaglie d’Oro a L’Aquila, con il ritrovo e la cerimonia di alzabandiera.

A seguire sfilamento in parata fino alla Villa Comunale con omaggio floreale alle vittime del terremoto 2009 nel Parco della Memoria; resa degli Onori ai Caduti presso il Monumento della Villa Comunale, omaggio floreale alla stele del Capitano Michele Jacobucci fondatore sezione Ana Abruzzi.

Alle 17:30 all’Auditorium “Del Parco”, convegno sul 150° di costituzione del Corpo degli alpini e presentazione della biografia del reduce Valentino Di Franco. Ore 21 intrattenimento musicale.

Sabato 10 alle ore 16:30 deposizione di corona alla lapide dei Caduti battaglione L’Aquila in piazza Fontana Luminosa; ore 17, all’Auditorium “Del Parco”, convegno sul Battaglione Alpini L’Aquila, in ricordo di Valentino Di Franco; dalle 18:30 serata musicale

Domenica mattina alla sfilata che partirà da viale De Gasperi per concludersi in piazza Duomo ci sarà il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, avvenuta il 18 agosto, Raffaele Vivio capogruppo degli alpini di Paganica che coordina l’organizzazione aveva sottolineato: “Quest’anno si è voluto dare un taglio diverso alla manifestazione, coincidente con la celebrazione dei 150 anni della costituzione delle Truppe Alpine. Abbiamo voluto quindi, con il prezioso ausilio dei Gruppi di rievocazione storica abruzzesi, una mostra interattiva dedicata alla nostra storia. Abbiamo anche voluto dare un risalto ludico alla manifestazione – ha detto ancora Vivio – tramite l’allestimento di un’area food di altissima qualità, esibizioni di cori alpini e spettacoli serali dedicati, in particolare, ai nostri giovani”.

IL PROGRAMMA

Venerdì 09 settembre

Ore 15.00 Ammassamento presso Viale delle Medaglie d’Oro e zona circostante

l’Auditorium “Del Parco”: Alza Bandiera; Inaugurazione INFOPOINT Esercito Italiano e A.N.A.; Inaugurazione della Cittadella Militare; Apertura Street Food.

Sfilata in parata fino alla Villa Comunale, con: Omaggio floreale alle Vittime del terremoto 2009, presso il Parco della Memoria;

Resa degli Onori ai Caduti, presso il Monumento comunale;

Omaggio floreale alla Stele del Cap. Michele Jacobucci fondatore della Sezione A.N.A.

“ABRUZZI”.

Ore 16.30 Basilica di S. Bernardino

S. Messa in suffragio dei Caduti del Btg. Alp. L’Aquila, celebrata dal Cappellano Militare

del 9° Rgt. Alpini Padre Daniele Di Sipio, concelebrata con il Diacono M.M.A. Alp.

Francesco Valente e con la partecipazione di un Coro storico della Città dell’’Aquila.

Ore 17.30 Auditorium “Del Parco”:

Convegno sul 150°anniversario della costituzione degli Alpini, “La penna nera – 150 anni

insieme”, relatore Alp. Pietro Piccirilli storico militare.

Presentazione, in anteprima nazionale, dell’opera biografica sul reduce Valentino Di

Franco curata dallo storico e giornalista Francesco Fagnani.

Ore 18,30 Viale delle Medaglie d’Oro Parco del Castello

Rassegna corale. Interverranno Cori storici della città di L’Aquila. Eseguiranno canti

popolari della tradizione alpina ed abruzzese.

Ore 21.00 Viale delle Medaglie d’Oro Parco del Castello

intrattenimento musicale

Sabato 10 settembre

Presso Viale delle Medaglie d’Oro e zona circostante l’Auditorium “Del Parco”,

proseguimento dell’attività di INFOPOINT, mostra della Cittadella Militare e Street Food, per

l’intera giornata.

Ore 16.30 Fontana Luminosa:

deposizione di corona alla lapide dei Caduti del Btg. Alp. L’Aquila presso l’omonima piazza.

Ore 17.00 Auditorium “Del Parco”.

Convegno sul Battaglione Alpini L’Aquila, Ricordo di Valentino di Franco storia e

testimonianza sull’ultimo Alpino del Battaglione L’Aquila Reduce di Russia relatore

Dott. Fabrizio Franceschelli giornalista e storico.

Ore 18,30 Viale delle Medaglie d’Oro Parco del Castello

“Quel mese d’Aprile” Rassegna di Cori di Montagna in collaborazione con il “Coro della

Portella” diretto dal Maestro Alp. Vincenzo Vivio

Ore 21.30 Viale delle Medaglie d’Oro Parco del Castello:

Intrattenimento musicale con i “GoliardiKa Reparto Speciale” da Valdobbiadene (Tv),

eseguiranno canti di caserma rivisti in chiave moderna

Domenica 11 settembre

Ore 08.30-10.30 Afflusso partecipanti ed Ammassamento in Viale De Gasperi – Farmacia

Comunale – ANCE.

Ore 09-45 Deposizione di una corona al monumento dedicato al Mar. Luca Polsinelli,

presso l’omonimo parco, nella zona antistante la Caserma Francesco Rossi – Questura.

Ore 10.30 Inizio sfilata Viale De Gasperi – V.le G. Sasso – Corso V. Emanuele II – Piazza

Duomo – Via del Vescovado, scioglimento in Piazza della Repubblica, Via Indipendenza –

Corso Federico II.

Ore 12.00 Allocuzioni delle Autorità presenti.

Ore 18.00 Viale delle Medaglie d’Oro Parco del Castello: Ammaina Bandiera e chiusura della manifestazione.

