RICORRENZA 25 APRILE: SOSPIRI ANNUNCIA INIZIATIVE IN ALCUNI COMUNI NEL PARCO MAIELLA

CHIETI – “La Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo ha voluto patrocinare gli eventi promossi dal Parco Nazionale della Maiella in occasione del 25 aprile per l’80° Anniversario della Liberazione, una ricca rassegna di appuntamenti che consente di scoprire i mille lati della nostra storia, a partire dalla Resistenza umana che ha caratterizzato il popolo abruzzese in quelle giornate della seconda Guerra Mondiale”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri in riferimento alla Conferenza stampa promossa per presentare le iniziative che si svilupperanno in vari territori teatini, tra cui Gessopalena, Civitella Messer Raimondo, Taranta Peligna, Orsogna e Ortona.

“A caratterizzare l’intero programma sarà il collegamento con il giornalista americano della BBC Tom Carver che racconterà della collaborazione tra gli alleati, i partigiani e lo stesso esercito italiano per costruire l’Italia democratica che oggi tutti conosciamo – ha detto il Presidente Sospiri -, una rassegna dunque utile a sottolineare come oggi il 25 aprile non sia più un’occasione di divisione, ma piuttosto una celebrazione che appartiene a tutti gli italiani”.