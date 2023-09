RICORRENZA DI SAN MICHELE ARCANGELO PATRONO DELLA POLIZIA: CERIMONIA ALL’AQUILA CON PETROCCHI

L’AQUILA – In occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato, ieri mattina i poliziotti in servizio nella provincia di L’Aquila hanno reso omaggio al loro protettore, con una celebrazione eucaristica, svoltasi nella splendida cornice della Chiesa di San Silvestro, officiata dall’Arcivescovo Metropolita di L’Aquila, S. Em. il Cardinale Giuseppe Petrocchi e concelebrata unitamente al Cappellano della Polizia di Stato Don Carmelo Pagano Le Rose.

Alla funzione hanno preso parte il Sig. Prefetto Cinzia Torraco, Autorità civili, militari e giudiziarie, amministratori pubblici della provincia di L’Aquila, parenti delle vittime del dovere, rappresentanze dell’Amministrazione Civile dell’Interno e delle Associazioni della Polizia di Stato, Combattentistiche e d’Arma.

A chiusura della cerimonia, prima della lettura della Preghiera a San Michele Arcangelo, il Questore Enrico De Simone, ha rivolto un ringraziamento a tutti i presenti e, per la sentita vicinanza alla Polizia di Stato, al Cardinale Petrocchi, al quale ha voluto far dono di un volume che raccoglie “l’Ordinanza di Servizio” e le altre disposizioni che hanno disciplinato le attività della Polizia di Stato, delle altre Forze di Polizia, della Polizia Municipale e della Protezione Civile, in occasione della visita del Santo Padre a L’Aquila nella ricorrenza della 728° Edizione della Perdonanza Celestiniana.