RICORRENZA OGNISSANTI E COMMEMORAZIONE DEFUNTI: ECCO LE CELEBRAZIONI DELLA CURIA AQUILANA

L’AQUILA – Oggi la Chiesa Cattolica celebra solennemente la festa di Tutti i Santi. Essendo giorno di precetto in tutte le chiese verrà osservato l’orario festivo delle Sante Messe. L’Arcivescovo Metropolita dell’Aquila, S. E. Mons. Antonio D’Angelo alle ore 15,30 celebrerà la Santa Messa nella Parrocchia di S. Maria del Soccorso (Cimitero cittadino). Domenica 2 novembre, giorno dedicato alla Commemorazione dei defunti, nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio (detta delle Anime Sante), da sempre dedicata alla preghiera per i morti , l’Arcivescovo alle presiederà ore 18,00 la concelebrazione in suffragio dei defunti dell’Arcidiocesi morti nel corrente anno.

“Si ricorda”, si legge in una nota diocesana, “che è concessa l’indulgenza plenaria, applicabile alle anime del Purgatorio, al fedele che, dopo essersi accostato al Sacramento della Riconciliazione, essersi comunicato e aver pregato secondo le intenzioni del Sommo Pontefice: − nei singoli giorni dall’1 all’8 novembre, devotamente visita il cimitero e prega, anche soltanto mentalmente, per i defunti; − nel giorno in cui si celebra la Commemorazione di tutti i fedeli defunti visita piamente una chiesa o un oratorio e vi recita un Padre nostro e un Credo. Si concede l’indulgenza parziale, applicabile soltanto alle anime del Purgatorio, al fedele che − devotamente visita il cimitero e prega, anche soltanto mentalmente, per i defunti; − devotamente recita le Lodi o i Vespri dell’Ufficio dei defunti o l’invocazione L’eterno riposo”.