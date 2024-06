RICORRENZA PATRONO SAN MASSIMO ALL’AQUILA: ECCO LE CELEBRAZIONI PREVISTE

L’AQUILA – A partire da oggi la comunità ecclesiale aquilana si prepara a festeggiare il Patrono Principale della Città di L’Aquila e della Diocesi aquilana. Pertanto, nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio dove è presente la statua di San Massimo d’Aveia, le sante messe, del triduo in preparazione, saranno celebrate oggi giovedì 6 e venerdì 7 giugno alle ore 18,00 mentre quella di sabato 8 giugno avrà inizio alle ore 18,30.

Domenica 9 giugno alle ore 18,00, sempre al Suffragio, l’Arcivescovo Metropolita Cardinale Giuseppe Petrocchi darà inizio alle solenni celebrazioni con la S. Messa Stazionale, nella vigilia della Solennità di San Massimo d’Aveia, che sarà animata dalla Corale Lorenzo Perosi.

Alla celebrazione religiosa farà seguito Un Canto per San Massimo – VII edizione della Rassegna Corale che la Sezione Giovani del Coro Diocesano, intitolato al patrono aquilano, offre alla comunità. Nel giorno della festa patronale, lunedì 10 giugno, alle ore 11,00 sarà celebrata la Messa Capitolare presieduta dall’Arcidiacono del Capitolo Metropolitano Can. Sergio Maggioni e alle ore 18,00 la Santa Messa Stazionale presieduta dall’Arcivescovo Coadiutore Mons. Antonio D’Angelo, animata dal Coro Diocesano San Massimo – Sezione Adulti. Seguirà la processione per le vie del centro con la Statua e la Reliquia di San Massimo e, in conclusione dei festeggiamenti, alle ore 20,30 il Concerto, dall’antico organo della Chiesa di S. Maria del Suffragio, eseguito dal M° Giandomenico Piermarini – Organista titolare dell’Arcibasilica Papale di San Giovanni in Laterano.