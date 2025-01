RICORRENZA SISMA AVEZZANO 1915: DOMANI CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE CARISPAQ

AVEZZANO – La Fondazione Carispaq, quest’anno, ha organizzato una serie di appuntamenti culturali che riguardano in particolare l’arte contemporanea come è avvenuto questa mattina con l’inaugurazione dell’installazione site specific dell’artista Flavio Tiberio Petricca dal titolo 15 tonnellate di cielo ( 11 – 25 gennaio cattedrale dei Marsi) a cura di Mattia Lapperier rche ha curato anche la personale dell’artista “Solo Show” (18 gennaio – 23 febbraio Salotto di Città) che sarà inaugurata, invece sabato prossimo 18 gennaio presso il Salotto di Citta’ (ex scuola Montessori). Due eventi importanti, coordinati ed organizzati da Serena Fantauzzi, Alessandra Libonati e Claudia Raglione che in collegamento tra loro intendono commemorare attraverso la riflessione e la sensibilità di Petricca e del suo lavoro una tragedia ancora oggi, a centodieci anni di distanza, tanto dolorosa.

Per domani, invece, domenica 12 gennaio alle ore 16.15 presso la Sala Consiliare del Comune di Avezzano (L’Aquila) si terrà l’incontro “In occasione del 110° anniversario del Terremoto,1915 – 2025” anche questo organizzato dalla Fondazione Carispaq.

L’evento intende riportare alla memoria collettiva le tante piccole storie che hanno fatto la grande storia di quell’evento sismico avvenuto 13 gennaio 1915 che fece oltre trentamila morti. Per questo ospite d’onore sarà Antonio Uggé di Lodi nipote del soldato lodigiano medaglia d’oro al valore civile per il coraggioso lavoro di soccorso alla popolazione. Il Professor Nazzareno Mascitti riporterà alla memoria la storia commovente di Mariannina, mentre lo storico Giovanbattista Pitoni relazionerà su “Ricordi dell’immane tragedia”. In apertura i saluti istituzionali del Presidente della Fondazione Carispaq Domenico Taglieri e del Sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio. Coordina i lavori Eliseo Palmieri.

“Quest’anno – dichiara il Presidente della Fondazione Carispaq Domenico Taglieri – in cui si celebrano i cento dieci anni da quella tragedia, e grazie al lavoro sempre stimolante del nostro consigliere Nazzareno Mascitti, la Fondazione ha voluto essere parte attiva delle celebrazioni per l’anniversario del terremoto della Marsica, organizzando una serie di iniziative che si protrarranno fino alla fine di febbraio. E’ un dovere per un ente come la Fondazione Carispaq promuovere queste iniziative che ricordano una tragedia collettiva, ma che si concentrano sul ricordo del valore e del coraggio che l’essere umano sa esprimere in tali circostanze, come tanti altri eventi calamitosi che hanno colpito il nostro territorio anche recentemente, insegnano”.