RICORRENZA SISMA: IL SOTTOSEGRETARIO PRISCO DOMANI ALL’AQUILA PER LA MESSA ALLE ANIME SANTE

L’AQUILA – In occasione della ricorrenza del terribile terremoto che il 6 aprile 2009 devastò la città de L’Aquila, il sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco sarà domani in città, nella nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio (Anime Sante), per partecipare alla santa messa officiata dal Cardinale Petrocchi in ricordo delle 309 vittime.

La presenza di Prisco era stata annunciata pochi giorni fa a margine di una conferenza dal sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.