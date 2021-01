RICOSTRUZIONE 2009: COMUNE L’AQUILA CHIEDE A MINISTERO POTENZIAMENTO UFFICI PER ECO-SISMA BONUS

L’AQUILA – Potenziare gli uffici tecnici del Comune con personale dedicato esclusivamente all’espletamento delle pratiche relative al cosiddetto “ecobonus”.

È la richiesta formulata dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, in una nota inviata al ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, alla luce dei fondi, pari a 10 milioni complessivi, contenuti nella legge di Bilancio 2021 allo scopo di potenziare le strutture comunali che si occupano delle gestione dei servizi connessi all’erogazione del Superbonus al 110%.

“Il personale dell’ente che attualmente si occupa di tali procedimenti è già pienamente impegnato nelle istruttorie delle istanze legate alla ricostruzione post-sisma ed appare necessario potenziare gli uffici preposti al fine di soddisfare le richieste relative agli incentivi” spiegano il primo cittadino e l’assessore con delega al Personale, Fausta Bergamotto.

“In una terra come la nostra, in cui è in corso un importante processo di rigenerazione urbana e di riqualificazione degli edifici lesionati o distrutti dal sisma ritengo che le opportunità fornite dal programma ecobonus debbano essere colte a pieno affinché, oltre che una città più bella, la ricostruzione restituisca edifici sempre più sicuri, moderni ed efficienti sotto il punto di vista energetico” concludono sindaco e assessore.

