RICOSTRUZIONE 2016: CONFERENZA STAMPA MARSILIO E RIVERA, LA DIRETTA

L’AQUILA – Diretta streaming, alle ore 12, dall’auditorium di palazzo Silone, a L’Aquila, per una conferenza stampa per fare il punto sull’attività svolta fin qui sul post sisma 2016-2017. Presenti il presidente della giunta regionale Marco Marsilio e il direttore dell’Usr, Ufficio Speciale per la Ricostruzione per i territori colpiti dai terremoti del centro Italia, Vincenzo Rivera.