RICOSTRUZIONE 2016: GIOVEDI’ NUOVE ORDINANZE CABINA DI REGIA

PESCARA – Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 Giovanni Legnini terrà una video conferenza stampa giovedì 6 maggio, alle 11, per illustrare le nuove ordinanze approvate dalla Cabina di Coordinamento che saranno emanate il giorno stesso. Sono invitati a partecipare i presidenti e gli assessori regionali e i rappresentanti dei sindaci di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Si tratta, in particolare, delle Ordinanze Speciali in deroga per la ricostruzione dei centri storici di Amatrice, Camerino e Valfornace, delle scuole di Ascoli Piceno e Teramo, degli immobili pubblici del comune e degli edifici Ater della provincia di Teramo e delle Ordinanze per le scuole di San Ginesio e la Basilica di San Benedetto di Norcia, che saranno firmate nei prossimi giorni, nonché dell’ordinanza che aumenta i contributi di ricostruzione per la riparazione e la ricostruzione degli edifici considerati di interesse storico, artistico e culturale.

Nell’occasione si farà anche il punto sull’andamento della ricostruzione, sulla nuova Guida per l’utilizzo del Superbonus insieme al contributo di ricostruzione e sul Contratto Istituzionale di Sviluppo per il cratere, appena avviato, che giovedì mattina sarà al centro di una riunione della stessa Cabina di Coordinamento.