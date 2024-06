RICOSTRUZIONE: 2,3 MILIONI PER CHIESE ABRUZZESI, AL VIA A PROGETTI

ROMA – Approvati in Conferenza dei servizi diversi progetti relativi ad alcune chiese del territorio abruzzese, per un totale di progettazioni che valgono 2,3 milioni di euro.

In provincia di Pescara è stato sbloccato il progetti di miglioramento sismico della torre campanaria della chiesa della Madonna delle Grazie a Catignano per un importo di 442 mila euro.

In provincia dell’Aquila tre gli interventi approvati: il progetto di riparazione e consolidamento della Chiesa di San Pietro Apostolo a Sulmona per 1 milione e 420 mila euro, la rimodulazione dell’intervento sulla chiesa di Santa Maria ad Nives a Montereale per un importo totale di 413.831,13 euro e il progetto di restauro con miglioramento sismico dell’edificio di culto nella chiesa di San Giovanni Battista a Cagnano Amiterno per un importo lavori di 357 mila euro.

Infine in provincia di Teramo approvato il progetto di restauro con miglioramento sismico dell’edificio di culto della Chiesa di san Paolo a Cortino per un totale di 245 mila euro.

In una nota, il commissario alla ricostruzione e alla riparazione Guido Castelli dichiara: “Ringrazio il presidente della Regione Marco Marsilio e il direttore dell’Ufficio speciale della Ricostruzione dell’Abruzzo Vincenzo Rivera per la continua e costante collaborazione, volta a ricostruire anche il tessuto sociale e storico delle nostre regioni colpite dal sisma. Le chiese sono un presidio fondamentale, fonte di cultura e di storia delle nostre terre”.

“Ringrazio l’arcivescovo dell’Aquila, cardinale Giuseppe Petrocchi e l’arcivescovo coadiutore Antonio D’Angelo, l’arcivescovo di Pescara-Penne Tommaso Valentinetti, il vescovo di Sulmona Michele Fusco e il vescovo di Teramo-Atri Lorenzo Leuzzi per la preziosa collaborazione. Da loro arriva sempre un grande sostegno e la forza necessaria al nostro progetto comune di rinascita dei territori”.