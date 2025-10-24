RICOSTRUZIONE: A BISENTI VIA LIBERA A LAVORI DI RIPARAZIONE CHIESA SANTA MARIA DEGLI ANGELI

BISENTI – La conferenza permanente ha approvato i lavori di riparazione e ripristino della chiesa di Santa Maria degli Angeli a Bisenti (Teramo).

Lo fa sapere in una nota, il commissario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli.

L’intervento ha un costo complessivo di 1.051.608,22 euro. Alla conferenza era presente il primo cittadino di Bisenti Renzo Saputelli.

La chiesa si erge nel centro Storico del comune di Bisenti, precisamente in piazza Vittorio Emanuele III. La facciata principale dell’edificio prospetta sulla piazza principale del paese, mentre le due pareti che delimitano la navata centrale sono confinanti l’una con una strada secondaria della SP 34, l’altra, con una via pedonale; la parete opposta alla facciata principale infine è confinante con altra proprietà costituita da un’abitazione privata.

L’ultimo importante intervento di tipo costruttivo è stato realizzato a fine Settecento e ha lasciato la chiesa nell’aspetto architettonico in cui la vediamo oggi.

Gli interventi previsti sulla struttura portante dell’edificio riguardano lo scuci e cuci sulle murature portanti, la risarcitura delle lesioni diffuse e ripristino intonaci scollati, il consolidamento di cornicioni in gesso, l’incremento connessione setti murari con cerchiatura di muratura perimetrale interna e la riparazione e consolidamento murature in corrispondenza di piattabanda o arco ribassato.

“Ringrazio il presidente della Regione Marco Marsilio, il vescovo Tommaso Valentinetti, l’Ufficio Ricostruzione Abruzzo e il sindaco Renzo Saputelli per la loro essenziale collaborazione. Una sinergia che è fondamentale per la rinascita e la conservazione di tutti i nostri beni più cari, di cui le chiese sono parte essenziale. Anche in questo caso recuperiamo un gioiello di grande importanza non solo religiosa ma anche sociale”, dichiara Castelli.