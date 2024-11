RICOSTRUZIONE: A NAVELLI AVANTI CON LA PROCEDURA PER PALAZZO SANTUCCI

NAVELLI – Proseguono le pratiche per la riparazione di Palazzo Santucci, a Navelli (L’Aquila).

L’Ufficio speciale ricostruzione Abruzzo ha ricevuto tramite decreto del commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli un primo acconto di 292 mila euro, su un totale programmato di 1,4 milioni di euro.

Il resto del contributo verrà trasferito man mano che le procedure avanzano.

L’edificio, in precedenza un castello, venne poi trasformato in palazzo Baronale a partire dal 1632. La struttura domina il borgo di Navelli e ha subito danni sia dalle scosse del sisma del 2009 che dalla sequenza sismica del 2016-2017.

“Il valore storico di Palazzo Santucci è assolutamente da tutelare, così come la sua funzione di spazio polivalente al servizio della comunità di Navelli – dichiara in una nota il commissario Castelli – Ringrazio il presidente Marco Marsilio, l’Usr guidato dal direttore Vincenzo Rivera e il sindaco Paolo Federico per l’impegno quotidiano nella realizzazione di una ricostruzione pubblica complessa ma possibile, che quest’anno ha segnato importanti avanzamenti in tutto l’Appennino centrale con il 95% delle opere sbloccate”.