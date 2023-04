RICOSTRUZIONE POST SISMA A TERAMO: FASULO (LEGA) CONTRO IL SINDACO, “NESSUN CANTIERE APERTO”

TERAMO – “È innegabile che è stata solamente l’ultima amministrazione di centrodestra ad intercettare diversi ed importanti fondi per la ricostruzione della città dopo il sisma, interventi poi bloccati dell’attuale amministrazione di D’Alberto, ricca di immobilismo e di una politica distante anni luce dalla nostra: quella di sterili annunci”.

Così in una nota la coordinatrice cittadina della Lega Teramo, Arianna Fasulo, che sottolinea: “L’attuale amministrazione di centrosinistra nonostante le giuste coperture per diversi edifici pubblici come il Palazzo di Città, il Museo Archeologico e la scuola Savini, dopo 5 anni non ha fatto partire nessun cantiere. Per le scuole De Iacobis e San Giorgio poco cambia, nulla è stato fatto se non i progetti di miglioramento sismico e la fase di progettazione è ferma. Insomma opere finanziate da anni ma nessun cantiere aperto e tutto ciò, ovviamente, non giova ad un rilancio del centro storico. Il bene di una comunità – conclude la Fasulo – passa soprattutto dalla celerità e dalla capacità di un’amministrazione nel realizzare opere strategiche per rendere agevole la vita dei propri cittadini, e questi sono elementi caratterizzanti del buongoverno della Lega”.