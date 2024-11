RICOSTRUZIONE: APPROVATO INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO CHIESA SANTISSIMA TRINITA’ A MONTORIO

MONTORIO AL VOMANO – La Conferenza permanente dei servizi ha approvato l’intervento di miglioramento sismico della chiesa della Santissima Trinità di Montorio al Vomano (Teramo).

È quanto si legge in una nota del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli.

La chiesa è ubicata a circa 205 metri sopra il livello del mare, nella frazione di Leognano, in piena zona artigiana. La chiesa edificata nel corso del secolo XIX è composta di un corpo unico simmetrico sormontato da timpano, tripartita verticalmente in porzioni mediante paraste di ordine gigante e presenta finitura superficiale in intonaco bianco. Il campanile è una vela che si eleva sulla sommità del timpano della facciata, presenta un fornice con campana e timpano superiore. Lo spazio interno è articolato in due navate divise in quattro campate coperte con volte a vela.

Il progetto si pone l’obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica del bene.

È previsto l’Inserimento di tiranti metallici per evitare il ribaltamento delle facciate, il rifacimento della copertura, il consolidamento archi perimetrali, intervento di scuci-cuci sulle strutture verticali, il consolidamento vela campanaria e dei setti perimetrali maggiormente danneggiati, la sarcitura delle lesioni diffuse e ripristino volte ed archi danneggiati e operazioni di restauro sulle decorazioni murali.

Il costo totale dell’intervento è di 345.000 euro.

“Ringrazio il presidente della Regione Marco Marsilio, il vescovo Lorenzo Leuzzi, l’Ufficio Ricostruzione Abruzzo e il sindaco Fabio Altitonante per la proficua collaborazione. La sinergia tra le istituzioni è fondamentale, solo tutti insieme possiamo portare a termine il nostro compito che è quello di restituire tutto il nostro patrimonio storico e religioso ai nostri cittadini”, commenta il commissario straordinario Castelli.