RICOSTRUZIONE: APPROVATO PROGETTO ESECUTIVO PER LA CHIESA DI CESAPROBA

MONTEREALE – Approvato il progetto esecutivo per il restauro della Chiesa Santa Maria ad Nives di Cesaproba, frazione del comune di Montereale (L’Aquila), che potrebbe essere la prima Chiesa ad essere restaurata definitivamente di tutto il cratere sisma 2016.

Il progetto, curato dalla società di ingegneria LA F srl di Cesaproba, del geometra Alessandro Feliciani e dell’ingegner Federico Focaroli, con la collaborazione dell’architetto Giampaolo Amicosante. Ora la Curia diverrà il soggetto attuatore per la fase esecutiva, e l’iter di affidamento dell’appalto dovrebbe avere tempi molto rapidi grazie al decreto semplificazioni.

“A nome di tutta la popolazione di Cesaproba – scrive Feliciani – colgo l’occasione per ringraziare in primis i nostri conterranei Pierpaolo Pietrucci, Orlando Mancini e Massimiliano Giorgi per il costante impegno e coordinamento con i vari Enti. Infine, al Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, Giovanni Legnini ed al suo staff, al dottor Vincenzo Rivera e all’architetto Federica Leonardis dell’Usr Abruzzo, al direttore dei Beni Culturali del Cratere Sisma 2016, Paolo Iannelli e all’architetto Caterina Careccia del Mibact, al responsabile del Genio Civile, ingegner Giancarlo Misantoni, a Saverio Ricci, storico dell’arte, a Eutizio Di Gennaro dei VVF, all’architetto Gianfranco D’Alò, all’architetto Marcello Marchetti e all’architetto Enrico Ciccozzi della Sovrintendenza dell’Aquila ed a tutti i funzionari di questi Enti che hanno contribuito all’approvazione del progetto”.

“Il nostro profondo ringraziamento e l’invito, Covid permettendo, ad una grande festa che organizzeremo con lo stile e l’ospitalità che contraddistingue il nostro popolo”.

