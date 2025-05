RICOSTRUZIONE: BIONDI, “10 MLN DA CIPESS PER ASSISTENZA UFFICI SPECIALI, GRANDE ATTENZIONE GOVERNO”

L’AQUILA – “I quasi 10 milioni stanziati oggi dal Cipess rappresentano un segnale concreto dell’attenzione che il Governo Meloni continua a dimostrare nei confronti del nostro territorio e del processo di ricostruzione post-sisma”.

Così, in una nota, il sindaco dell’Aquila e presidente Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi, sulla decisione con cui il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), nella seduta di oggi, sulla base delle esigenze degli Uffici speciali per la ricostruzione (USRA e USRC), della Regione Abruzzo e della Struttura di missione Sisma 2009, ha approvato l’assegnazione delle risorse per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata nell’ambito del Sisma Abruzzo 2009, con riferimento all’annualità 2025.

La proposta prevede un finanziamento complessivo di quasi 10 milioni. I fondi verranno destinati ai servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata a titolarità degli Uffici speciali e della Regione Abruzzo (7 mln), per la copertura degli oneri del personale in servizio presso gli uffici speciali Usra e Usrc (2 mln). Altri 500 mila euro circa verranno ripartiti per le spese di gestione e funzionamento degli Uffici speciali dell’Aquila e dei comuni del cratere.

“Oltre al Governo, ringrazio in particolare il coordinatore della Struttura di missione per la fattiva e costante collaborazione. Garantire un adeguato supporto tecnico e risorse certe agli Uffici speciali significa mettere i professionisti nelle condizioni di operare con piena efficienza e serenità, consentendo una programmazione solida e una gestione efficace delle complesse attività legate alla ricostruzione. È un’opportunità che rafforza la capacità istituzionale e valorizza il patrimonio di competenze cresciuto in questi anni attorno al cratere”, conclude Biondi.