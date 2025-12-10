RICOSTRUZIONE: BIONDI, “6,8 MLN PER L’AQUILA, AVANTI CON OPERE FONDAMENTALI”

L’AQUILA – “La seduta odierna del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) conferma, ancora una volta, l’attenzione concreta del Governo nei confronti dei comuni del cratere 2009. Le risorse stanziate – quasi 14 milioni di euro, di cui 6,9 milioni destinati a interventi strategici per L’Aquila più altri 6,8 milioni per i comuni del cratere e fuori cratere – rappresentano un ulteriore passo avanti nel percorso di completamento della ricostruzione materiale e nel consolidamento dei servizi essenziali a beneficio delle nostre comunità”.

Così, in una nota, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dopo il via libera giunto nel corso della seduta odierna del Cipess al finanziamento di complessivi 13.718.434,06 milioni euro per la ricostruzione degli edifici pubblici dell’Aquila e dei comuni del cratere e fuori cratere, risorse inserite nel Programma pluriennale degli interventi e del quarto Piano annuale del settore di ricostruzione degli edifici pubblici

“Grazie a questo nuovo pacchetto di finanziamenti potremo intervenire su opere attese e fondamentali: la sede degli Alpini di Collebrincioni, per cui arrivano 720 mila euro per un importante intervento di recupero; l’ex Monastero di Santa Caterina da Siena, che vede aggiungersi 1,5 milioni per completare il restauro dell’intero complesso storico; l’ex scuola dell’infanzia ‘Tommaso Campanella’ che verrà interamente ricostruita per trasformarsi in un centro ricreativo moderno e funzionale grazie a 2 milioni di euro; la centrale di sollevamento delle acque di Pile, infrastruttura cruciale per i servizi idrici cittadini, su cui potremo effettuare interventi di riparazione e rafforzamento locale per 2,7 milioni di euro”.

“Questi risultati – commenta il sindaco Biondi – sono il frutto di un lavoro costante, serio e condiviso. Desidero ringraziare il coordinatore della Struttura di Missione Sisma 2009, Mario Fiorentino, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione e i loro responsabili per l’impegno quotidiano, la competenza tecnica e la capacità di collaborazione istituzionale che rendono possibile il raggiungimento di obiettivi così rilevanti. La ricostruzione dell’Aquila è un processo che continua, si rinnova e si consolida attraverso investimenti che rendono più sicuri i nostri edifici, più efficiente la nostra città e più forte il futuro delle nostre comunità. Il Governo dimostra, ancora una volta, di esserci accanto in questo cammino”.