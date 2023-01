RICOSTRUZIONE, BIONDI: “RENDERE STABILI I PROVVEDIMENTI PER I COMUNI DEL CRATERE 2009”

L’AQUILA – “Rendere ordinaria la straordinarietà della situazione che si è andata consolidando nei Comuni del cratere 2009, dando stabilità ai trasferimenti per il riequilibrio dei bilanci e alle deroghe per il personale”.

Lo ha chiesto il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, nel corso dell’audizione della ottava commissione Lavori pubblici e Ambiente del Senato nella seduta dedicata all’esame del decreto legge recante interventi urgenti in materia di ricostruzione.

Il primo cittadino del capoluogo ha, preliminarmente, ricordato “la positiva attenzione che il governo Meloni sta dedicando ai territori colpiti dal sisma di 14 anni fa, concretamente attuata nella legge di bilancio e nel provvedimento in corso di discussione, che ha introdotto significative semplificazioni in tema di ricostruzione pubblica”.

“La realtà del progetto Case, le mutazioni urbanistiche e sociali, le sfide delle trasformazioni di pezzi importanti del territorio – ha aggiunto Biondi – hanno ormai assunto il carattere irreversibile, con le loro conseguenze sulla parte uscite dello strumento finanziario dell’ente e sul carico di lavoro delle risorse umane ad esso assegnate, per cui non si può più ragionare in termini di misure provvisorie ma di previsioni di carattere definitivo”.

“Vanno inoltre risolte quelle piccole questioni che ancora tengono fuori dalla ricostruzione alcune tipologie di immobili – ha precisato ancora il sindaco – dalle case in corso di ricostruzione a quelle a proprietà indivisa”.

“Un discorso a parte – ha affermato Biondi – riguarda il tema del superbonus, con la possibilità di estendere la fruizione degli incentivi fiscali, sino al 31 dicembre 2025, per tutti gli immobili, a prescindere dalla sussistenza del nesso di causalità danno-evento, vale a dire la connessione tra l’evento sismico e il danno dell’immobile, e abbiamo evidenziato la necessità di specifici interventi normativi in merito all’applicabilità del 110% agli aggregati edilizi sprovvisti di prevalenza residenziale e a quelli commissariati”.

“Sono convinto che troveremo ulteriori risposte alle nostre esigenze, grazie all’attenzione del senatore Etelwardo Sigismondi, relatore del disegno di legge di conversione, e del suo collega aquilano Guido Liris, che si sono detti pronti a trasformare in emendamenti le proposte sottoposte all’attenzione della commissione”, ha sottolineato Biondi.

Durante la seduta, oltre a Biondi, sono stati auditi anche il coordinatore dei sindaci del cratere sismico 2009, Gianni Anastasio, e i titolari dei due uffici speciali, Salvatore Provenzano (Usra) e Raffaello Fico (Usrc).