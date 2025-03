RICOSTRUZIONE CASERME ABRUZZESI: COMMISSARIO SISMA 2016 CASTELLI INCONTRA I VERTICI DEI CARABINIERI

ROMA – Il commissario straordinario post-sisma 2016 Guido Castelli ha incontratto oggi a Roma il generale di divisione Antonio Di Stasio, capo del quarto Reparto Logistico presso il comando generale dell’Arma dei carabinieri, e il colonnello Pasqualino Toscani, capo ufficio Infrastrutture del comando generale dell’Arma dei carabinieri. Oggetto dell’incontro, la ricostruzione delle caserme.

“E’ stato un incontro estremamente collaborativo e fattivo che ci ha consentito di fare il punto sulla riparazione e ricostruzione delle caserme dei Carabinieri danneggiate a seguito del sisma 2016″, scrive Castelli in una nota. “La presenza dell’Arma ha una funzione strategica nell’Appennino centrale dove, accanto alla necessità di ricostituire i nostri borghi, è anche indispensabile ripristinare appieno quei presidi di legalità e sicurezza che fanno percepire in modo chiaro la presenza dello Stato e restituiscono un senso di normalità”.

“Nelle regioni Abruzzo, Lazio Marche e Umbria “, prosegue Castelli, “risultano in fase di attuazione 34 interventi (19 nelle Marche, 8 in Abruzzo, 6 nel Lazio, 1 in Umbria). I lavori sono finanziati attraverso l’ordinanza Ordinanza Speciale 27/2021 e Ordinanza Speciale 69/2023, per un importo complessivo di circa 108 milioni di euro. L’obiettivo comune resta immutato: continuare nel lavoro in corso di svolgimento con i Carabinieri e l’Agenzia del Demanio per completare i lavori il prima possibile”.

Come spiega la nota, in particolare in Abruzzo sono previsti otto interventi, di cui 4 in corso, per un importo complessivo di fondi commissariali pari a oltre 21 milioni di euro. Di questi otto, cinque riguardano la demolizione e ricostruzione di caserme. Si tratta di Montereale (L’Aquila), dove sono in corso in fase di esecuzione i lavori di demolizione e ricostruzione della caserma dei carabinieri e dei carabinieri forestali. A Teramo sono in corso di esecuzione i lavori di manutenzione straordinaria della caserma Vigili del fuoco. A Sulmona (L’Aquila) sono in corso le indagini preliminari per la demolizione e ricostruzione della caserma per gli agenti della Polizia Penitenziaria mentre è in fase di verifica il progetto definitivo per l’adeguamento sismico della stazione del Comando dei Carabinieri. A Castelli (Teramo) sono in corso gli studi e le indagini preliminari per la nuova costruzione della stazione comando dei Carabinieri Forestali. A Teramo sono in corso di esecuzione i lavori di manutenzione straordinaria sia delle ex carceri giudiziarie che dell’ex ufficio del registro, mentre è in fase di verifica il progetto definitivo per il miglioramento sismico di una porzione del Convento di San Domenico.