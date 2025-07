RICOSTRUZIONE: CASTELLI, “50 MLN PER SCORRIMENTO GRADUATORIA FILIERE FORESTALI AREE CRATERE”

ROMA – “Grazie alla messa a disposizione di 50 milioni di euro da parte del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e le Foreste, i progetti di filiere forestali dell’area del cratere che hanno partecipato al bando del Masaf ed erano stati esclusi per carenza di fondi, potranno essere finanziati”.

Così, in una nota, il commissario alla ricostruzione Guido Castelli, che aggiunge: “È la conferma con i fatti e non a parole dell’impegno del ministro Francesco Lollobrigida per la salvaguardia e valorizzazione di quell’inestimabile patrimonio che è costituito dalle nostre foreste, un patrimonio che, dopo anni di abbandono, stiamo mettendo a sistema nell’interesse delle comunità del cratere costruendo nuovi processi che creano occupazione e sviluppo sostenibile”.

“Si tratta di un intervento fondamentale per le nostre aree montane i cui progetti di filiera erano rimasti esclusi, ora – prosegue Castelli – ci impegneremo per assicurare lo scorrimento della graduatoria del bando ministeriale in modo da attivare opportunità di lavoro che si aggiungono a quelle avviate con le filiere finanziate con NextAppennino”.

“Come Struttura Commissariale collaboreremo con il Ministero e le Regioni affinché nell’ambito della nuova misura del Fondo Rotativo Contratti di Filiera del PNRR sia assicurato anche il finanziamento di soggetti pubblici compresi negli Accordi di filiera – conclude Castelli – riteniamo che i Comuni e gli Enti sovracomunali proprietari di superfici a bosco svolgono un ruolo decisivo nella costruzione di filiere a vantaggio delle imprese e delle comunità locali”.