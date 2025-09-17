RICOSTRUZIONE: CASTELLI, “GRAZIE A FITTO, UE SOSTIENE IMPEGNI PER RENDERE ATTRATTIVI TERRITORI”

ROMA – “Il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto ha annunciato che la Commissione intende elaborare una strategia sul diritto di ogni europeo di vivere e prosperare nel luogo che chiama casa. Per l’Appennino centrale si tratta di un impegno di estrema importanza, i nostri sforzi per creare le migliori condizioni di vita e lavoro nell’area del cratere ora possono contare su un nuovo impegno da parte dell’Europa”.

Così, in una nota, Guido Castelli, commissario alla ricostruzione sisma 2016, che sottolinea: “La crisi demografica attraversa tutta l’Europa, ma per il cratere è un fattore decisivo per dare un futuro alla ricostruzione”.

“Ora sappiamo che insieme al Governo Meloni abbiamo al nostro fianco anche la Commissione Europea che può indirizzare risorse importanti su questi obiettivi. Come Struttura Commissariale – conclude Castelli – non faremo mancare il nostro apporto di proposte e soluzioni per fare dell’Appennino centrale un modello di sviluppo territoriale, di contrasto al declino demografico, di valorizzazione delle competenze, di innovazione e di accesso a servizi essenziali come l’assistenza sanitaria, l’istruzione, l’assistenza all’infanzia, gli alloggi e i trasporti pubblici”.