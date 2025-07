RICOSTRUZIONE: CASTELLI, “MILLE GIORNI DI GOVERNO MELONI POSITIVI ANCHE PER AREE SISMA”

ROMA – “I mille giorni del Governo Meloni hanno coinciso con una stagione dell’economia nazionale che ha fatto registrare il massimo dell’occupazione e il minimo dello spread. Ma soprattutto il governo Meloni ha dimostrato un’attenzione costante alle criticità del Paese”.

A dirlo , in una nota, è il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Guido Castelli.

“Negli ultimi due anni e mezzo – ha spiegato Castelli – ho avuto l’onore e l’onere di rappresentare il governo nel complesso percorso di rinascita (ricostruzione e riparazione) delle aree del Centro Italia colpite dalla devastante sequenza sismica tra il 2016 e il 2017. Il cambio di passo che è stato impresso nell’opera di ricostruzione è stato reso possibile all’attenzione e all’ascolto costante nei confronti delle comunità ferite dal sisma”.

“Il Governo ha saputo avviare un modello di governance multilivello con la piena collaborazione delle 4 regioni e dei 138 comuni coinvolti”, ha evidenziato Castelli.

“Con le risorse del programma NextAppennino – ha concluso il commissario – il governo ha finanziato quasi 2 miliardi di euro per infrastrutture fisiche e digitali, per la transizione energetica, per l’innovazione e per la ripresa economica e sociale di un territorio vasto come la contea dell’Olanda”.

“In questo modo l’attività di ricostruzione e di riparazione e rilancio sta contrastando attivamente lo spopolamento in atto in molte aree interne del Paese – ha detto il commissario – Non c’è nulla di irreversibile quando si governa per il bene delle comunità, dei cittadini e delle imprese”.

“La continuità del governo Meloni – ha concluso – è la garanzia di un percorso di rinascita di tutto il Centro Italia e del Paese intero”.