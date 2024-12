RICOSTRUZIONE: CASTELLI, “PROSEGUONO LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO ATER VALLE CASTELLANA E COLLEDARA”

TERAMO – Proseguono gli Interventi di riparazione con miglioramento sismico degli immobili di edilizia residenziale pubblica in via Galileo Galilei n.18 a Valle Castellana e quello in via San Paolo a Colledara.

I due lavori fanno parte dell’ordinanza Speciale numero 7 del 6 maggio “Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio Ater di Teramo.

Per quanto riguarda l’opera in corso a Valle Castellana, sono stati trasferiti i primi 137.343,99 a disposizione dei lavori del totale complessivo che è di 208.672,44 euro, mentre per quanto riguarda l’intervento a Colledara, sono stati trasferiti 741.728,33 del totale complessivo che ammonta a 1.033.160,31 euro.

“Con questo intervento andiamo a tutelare la casa, bene primario e fondamentale della società – dichiara in una nota il commissario alla Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli – Parliamo di un bisogno importante per le comunità di tutto il cratere, un altro elemento per restituire normalità a tutta la cittadinanza ferita dalle conseguenze del terremoto del 2016. Tutto questo è possibile grazie alla sinergia con la Regione Abruzzo, guidata da Marco Marsilio, l’Ufficio Ricostruzione e l’Ater guidata dal nuovo presidente Alfredo Grotta, al quale faccio i miei auguri per un buon lavoro. Il cambio di passo si evidenzia anche grazie ad una filiera istituzionale che collabora con efficacia”.