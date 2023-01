RICOSTRUZIONE CENTRO ITALIA: GLI AUGURI DEL SINDACO DELL’AQUILA AL NEO COMMISSARIO CASTELLI

L’AQUILA – “Giungano al senatore Guido Castelli i migliori auguri di buon lavoro per l’importante e impegnativo compito che l’attende in qualità di Commissario per la ricostruzione post sisma del Centro Italia”.

Lo scrive, in una nota, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, di FdI: “La sua preparazione, il bagaglio di competenze acquisite nel suo percorso politico e amministrativo e la profonda conoscenza dei territori saranno elementi preziosi a disposizione degli amministratori e delle comunità locali impegnate nei complessi processi di rinascita economica e sociale in corso”.

“A Castelli mi lega una grande amicizia personale e una profonda stima professionale accresciuta negli anni in cui ha ricoperto i ruoli di sindaco di Ascoli Piceno, assessore della regione Marche e presidente della Fondazione Ifel oltre che nei ripetuti confronti avuti nell’ambito delle riunioni della cabina di coordinamento integrata, chiamata a valutare interventi e investimenti nell’ambito del Fondo complementare al Pnrr per i territori colpiti dal terremoto 2009 e 2016-2017”.

“Sono certo che la collaborazione con il Comune dell’Aquila sarà proficua e costante come quella avuta con il suo predecessore, Giovanni Legnini, al quale rivolgo un ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio di proseguire con la consueta professionalità nel lavoro che l’attende nel ruolo di Commissario straordinario per gli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione a Ischia”, conclude il primo cittadino.