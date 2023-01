RICOSTRUZIONE, COMITATI CENTRO ITALIA A LEGNINI: “FAREMO TESORO DEL CAMMINO FATTO INSIEME”

ANCONA – “Faremo tesoro del cammino fatto insieme durante il suo mandato commissariale e saremo vigili nel non disperderlo”.

A dirlo è il Coordinamento dei comitati del Centro Italia che, nel ringraziare il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma Giovanni Legnini, torna sulla sostituzione decisa dal governo Meloni con il neo commissario, senatore Guido Castelli di Fratelli d’Italia.

“Nessuno di noi ha mai protestato per la sostituzione dei passati commissari – ricorda il Coordinamento – Abbiamo mostrato, anche pubblicamente, il nostro grande rammarico invece per la sua sostituzione. Il lavoro che lei ha svolto è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo sempre apprezzato il suo impegno per la ricostruzione e per le popolazioni dei paesi terremotati a cui lei si è dedicato con competenza, con capacità di dialogo, con imparzialità, con sensibilità e con la sua costante e decisiva presenza”, aggiungono i comitati.

“Grazie per averci dato fiducia e averci reso partecipi del processo di ricostruzione post terremoto che prima del suo avvento vedevamo lontanissimo”, concludono.