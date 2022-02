RICOSTRUZIONE, DOMANI ALL’AQUILA VISITA DELEGAZIONE ROMENA PROGETTO UE

L’AQUILA – Le buona pratiche della Ricostruzione partendo dalla comprensione delle procedure legislative fino alla loro applicazione.

Domani, primo marzo, la città dell’Aquila ospita la visita studio inclusa nel progetto “EU- POCA” della ISC Romania – Riorganizzazione dell’Ispettorato di Stato in Costruzioni della Romania.

Una delegazione romena ed i componenti della VEGO Concept Engineering, società consulente del progetto, verranno accolti a Palazzo Fibbioni alle 13.30 dove, alla presenza del sindaco Pierluigi Biondi, del titolare dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila, Salvatore Provenzano, e del dirigente del Comune dell’Aquila, Roberto Evangelisti, si dibatterà di tematiche relative alla comprensione delle procedure legislative in materia di costruzioni, nonché della loro applicazione; del controllo della qualità nelle costruzioni nel rispetto della disciplina urbanistica e del regime autorizzativo.

La visita studio in Italia fa parte di un progetto finanziato dal programma EU- POCA che è rivolto alla riorganizzazione dell’Ispettorato di Stato per le Costruzioni della Romania, le cui funzioni sono molteplici come ad esempio l’emissione di pareri favorevoli, il controllo sulle costruzioni e tutto quanto riguarda l’attuazione ed il rispetto delle Leggi Romene che regolano il settore delle costruzioni edilizie.

Alle 15:00 la delegazione verrà accompagnata lungo le vie della città ricostruita per mostrare in maniera più concreta il processo di rinascita che oggi sembra quasi volgere al termine.

Verranno visitati cantieri rilevanti dal punto di vista architettonico come “Palazzo Farinosi Branconi”, “Palazzo Ardinghelli” attuale sede del Maxxi; interventi di rigenerazione urbana lungo Via Sallustio, quali il Convento della Beata Antonia, cantieri importanti dal punto di vista urbanistico quali il “Ponte Belvedere”

“Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Biondi e dall’ igegner Provenzano, per l’attenzione internazionale riservata alle buone pratiche della Ricostruzione a conferma della bontà dei risultati raggiunti”, si legge in una nota.