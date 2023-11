RICOSTRUZIONE E RIGENERAZIONE URBANA: DUE GIORNI DI ASCOLTO A SANTO STEFANO DI SESSANIO

SANTO STEFANO DI SESSANIO – Due giornate di laboratorio di ascolto partecipato, che sviluppano ulteriormente il percorso già avviato con i precedenti appuntamenti, che hanno visto la raccolta delle impressioni di cittadini e viaggiatori presenti sul posto, dei desideri dei bambini ed il dialogo con i “diversamente giovani”.

Si terranno nei prossimi 9 e 10 novembre, nel comune di Santo Stefano di Sessanio (L’Aquila): l’evento rientra nell’ambito del progetto sperimentale di ascolto partecipato promosso dal sindaco, Fabio Santavicca, e dal titolare dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (Usrc), Raffaello Fico, con la guida dell’esperto in rigenerazione urbana, Angelo Patrizio.

La due giorni sarà in particolare dedicata all’incontro tra amministratori del territorio, operatori economici locali ed associazioni di categoria, con gli ex amministratori di Santo Stefano di Sessanio e all’ascolto di cittadini ed anziani.

“Il percorso di ascolto partecipato è volto ad individuare azioni per la rigenerazione urbana e rivitalizzazione sociale, economica e culturale attraverso il coinvolgimento attivo della comunità e di tutti gli attori istituzionali ed economici, nell’obiettivo di guardare, insieme alla ‘rigenerazione urbana’, anche alla ‘rigenerazione di comunità’, in un contesto particolarmente complesso a causa dello spopolamento in atto. Un’esperienza pilota che potrà rappresentare un riferimento utile per la costruzione di nuove prassi in tutti i Comuni del Cratere”, si legge in una nota stampa dell’Usrc.