RICOSTRUZIONE E SPORT, CASTELLI: “AL VIA TAVOLO PER INIZIATIVE E PROGETTI NEI COMUNI DEL CRATERE”

ROMA – “Dopo l’incontro avvenuto a fine luglio con il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, ci eravamo ripromessi di incontrarci a stretto giro per approfondire le possibili sinergie nell’Appennino centrale tra il suo dicastero e la struttura commissariale. Così è stato e oggi, con grande piacere, si è unito ai lavori l’amministratore delegato di sport e salute spa, Diego Nepi Molineris. Insieme abbiamo vagliato le progettualità già in corso rispetto alle quali sarà possibile realizzare ulteriori iniziative nel cratere. Abbiamo poi approfondito le collaborazioni in cui coinvolgere i comuni, anche attraverso un’attività di supporto agli enti locali per la presentazione di progetti”.

Così, in una nota, il commissario alla riparazione e alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli.

“Lo sport ha una spiccata funzione educativa e capacità aggregativa. Valori che sono particolarmente importanti nei nostri territori dell’Appennino centrale, dal momento contribuiscono a tenere unite le comunità e ad alimentare senso di appartenenza. L’incontro si è concluso con l’impegno di sviluppare un masterplan per sviluppare un documento e definire le attività da programmare nei prossimi mesi. Il lavoro di squadra prosegue, sono certo darà risultati positivi”.