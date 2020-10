RICOSTRUZIONE L’AQUILA, FINA: “STANZIAMENTO CONFERMA CHE LA QUESTIONE E’ SEMPRE STATA PRIORITA’ PER GOVERNO”

L’AQUILA – “L’importante stanziamento annunciato dal presidente del Consiglio per la ricostruzione del cratere 2009 conferma che la questione della ripartenza dei territori colpiti dal sisma di undici anni fa è sempre stata considerata prioritaria dal governo, e dal Partito Democratico che lo sostiene e ne fa parte. Tutte le polemiche erano e sono pretestuose”.

Lo dichiara il segretario del Pd Abruzzo Michele Fina, che ha aggiunto: “Non è in discussione il se, ma il come. C’è da capire, e in questo il Pd regionale farà la sua parte, come il Recovery Plan possa costituire un beneficio di innovazione per la rinascita di aree che oltre ai finanziamenti per la ricostruzione fisica, hanno bisogno di idee e progetti per il rilancio economico e sociale”.

