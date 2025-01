RICOSTRUZIONE L’AQUILA: SANTELLA E VITTORINI: “285 MILIONI PER SUPERARE GLI ACCOLLI”

L’AQUILA – A darne l’annuncio i rispettivi Presidenti, Guglielmo Santella (Commissione Territorio) e Livio Vittorini (Programmazione e Bilancio) che, ricordando gli ottimi risultati ottenuti dalla commissione congiunta tenutasi a fine 2022 avente ad oggetto lo stato della ricostruzione privata e la portata del provvedimento sulla maggiorazione del 20% del contributo parametrico, presentano così i prossimi lavori dei due organismi consiliari.

“Siamo nella cosiddetta coda della ricostruzione dove, tra gli altri, la presenza di molti aggregati con superficie non residenziale significativa, con contributo ridotto al 60%, determina accolli economici per i proprietari che, di fatto, bloccano il completamento della pratica di ricostruzione. In tali casistiche, rispetto alle situazioni più complesse, oggetto di commissariamento, ovvero in quelle dove le difformità urbanistiche rallentano il processo di ricostruzione, l’incremento del valore parametrico può snellire il rilascio del buono contribuito definitivo” commenta l’avv. Guglielmo Santella.

“Il Comune dell’Aquila – ricorda Vittorini – ha sottoscritto con primari Istituti Bancari, accordi dedicati per le imprese e per i professionisti del cratere sisma 2009, per 300 milioni di euro che, grazie allo sconto in fattura e alla liquidabilità del credito fiscale maturato, in grado di sbloccare cantieri per più di un miliardo di euro; è ora necessario concretizzare la previsione contenuta nel DL 76/2024 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2024 che consente di incrementare il contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, sino a concorrenza del costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari. Un provvedimento per cui già esiste, peraltro, l’opportuna copertura finanziaria. Seguendo un criterio di equità nella distribuzione dell’incremento parametrico – precisa Vittorini – si potrebbe valutare un’applicazione progressiva in funzione dell’importo dei lavori. ”

” Siamo in sintonia – proseguono i due presidenti – con l’ingegnere Salvatore Provenzano, titolare dell’Ufficio Speciale della Ricostruzione dell’Aquila, sulla necessità di superare “i buchi neri” della ricostruzione e sarà fondamentale la sua presenza, e quella dell’ing. Raffaello Fico titolare dell’USRC, in commissione considerato che la normativa citata rimanda agli Uffici speciali il compito di stabilire criteri e modalità per la valutazione della concessione di tale misura, oggi straordinaria, che riteniamo possa e debba diventare ordinaria.”

” Sulla ricostruzione privata – concludono Santella e Vittorini – è stato fondamentale l’impulso e il lavoro di questa amministrazione dal 2017 ad oggi che, nonostante il rallentamento delle attività edili per il Covid e l’incremento esogeno delle materie prime impiegate nell’edilizia, ha velocizzato le procedure di liquidazione degli Stati avanzamento Lavori, ha garantito alle imprese il ristoro retroattivo del caro prezzi e portato al 90% il dato sui contributi concessi. Inoltre – concludono i due esponenti di maggioranza – esamineremo lo stato dell’arte dei conti correnti in chiusura a seguito del completamento dei lavori e la completa attuazione del trasferimento delle economie derivanti dalla chiusura dei conti correnti”.