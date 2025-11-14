L’AQUILA – “La ricostruzione della città, seppur tra mille problemi, va a gonfie vele. Si va avanti senza sosta e i problemi si risolveranno man mano che si presenteranno”.

Così, in una nota, Roberto Tinari, assessore alla Ricostruzione Privata al Comune dell’Aquila.

“Dopo la performance di settembre, quando si è registrato un aumento superiore al 100% rispetto al mese precedente, a ottobre si è registrato un nuovo raddoppio del monte dei contributi rilasciati per la ricostruzione post sisma dell’Aquila – spiega – Nel mese appena trascorso, infatti, la quota dei buoni contributo ha sfiorato gli 80 milioni di euro (79 milioni e 946mila euro, per l’esattezza), contro i 34 milioni di settembre”.

Le pratiche lavorate con profitto sono state 35, di cui 7 nella città capoluogo e 28 nelle frazioni, “a conferma dell’accelerazione che sta avvenendo per la ricostruzione in tutto il territorio comunale”.

L’elenco completo dei destinatari è pubblicato sul sito del Comune, a questo indirizzo:

https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_572347_0_3.html .

“Va sottolineato ancora una volta l’operato dei dipendenti dell’ente, persone veramente valide efficienti, capaci e disponibili che ringrazio a nome della città intera non solo per i risultati eccellenti, ma per come svolgono il loro lavoro con maestria e precisione. Analogo ringraziamento va al personale dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila, con la guida del titolare, Salvatore Provenzano. Con questo ritmo, la conclusione della ricostruzione privata appare sempre più vicina”, conclude.