RICOSTRUZIONE, LEGNINI: “SENSORISTICA DIGITALE CONTRO NUOVI RISCHI”

ROMA – “La tragedia della Marmolada ci richiama a una responsabilità enorme: nel processo di ricostruzione abbiamo posto la parola sicurezza al primo posto, quella degli edifici e del territorio, con lo studio delle frane e delle faglie attive, e anche nel Fondo complementare ci sono misure che vanno in questa direzione”.

Lo ha detto il commissario straordinario per la ricostruzione, Giovanni Legnini, a margine della prima giornata del Festival della Soft Economy della Fondazione Symbola.

“Nell’ambito del progetto in via di definizione del potenziamento della connessione digitale in questi territori – ha spiegato – c’è anche un sistema di sensoristica per la segnalazione dei rischi di ogni natura”.

“Questa vicenda così drammatica – ha detto ancora Legnini – ci porta a dire che i rischi ci sono, per effetto dei cambiamenti climatici, vanno monitorati, va fatta prevenzione e i cittadini devono essere informati”.