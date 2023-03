RICOSTRUZIONE, LIRIS: “SBUROCRATIZZAZIONE E VELOCIZZAZIONE PAROLE CHIAVE DECRETO”

L’AQUILA – “Una risposta concreta a cittadini e imprese delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016-17, che in parte coincidono, per recuperare il tempo perduto nella ricostruzione”.

Così il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris, eletto in Abruzzo, sul decreto ricostruzione illustrato oggi in conferenza stampa dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci e dal commissario per la ricostruzione Guido Castelli.

“Il provvedimento, voluto dal governo e dalla presidente Giorgia Meloni in prima persona”, rileva Liris, “contiene una semplificazione che consente di sburocratizzare gli iter amministrativi velocizzando così i tempi delle procedure necessarie all’apertura dei cantieri e, tra le altre cose, la stabilizzazione del personale impiegato negli uffici della ricostruzione, un autentico patrimonio che si è specializzato negli anni”.

“I tempi sono un aspetto chiave”, osserva il senatore, “perché da essi dipendono le scelte delle persone e non possiamo permetterci che le aree interne dell’Appennino subiscano un nuovo esodo che potrebbe rivelarsi fatale soprattutto per i piccoli centri”.