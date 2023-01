RICOSTRUZIONE, MARSILIO: “AUGURI A NEO COMMISSARIO CASTELLI, SAPRA’ GARANTIRE CONTINUITA'”

L’AQUILA – “A nome personale e dell’intera Giunta regionale d’Abruzzo formulo gli auguri di buon lavoro al senatore Guido Castelli, nominato dal Consiglio dei Ministri nuovo Commissario straordinario alla Ricostruzione post sisma del 2016″.

Lo scrive in una nota il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di FdI: “Insieme abbiamo lavorato bene e ottenuto risultati con il commissario Legnini in questi anni. Sono certo che lavoreremo altrettanto bene e in perfetta continuità con Castelli commissario”.

“Insieme a Guido Castelli – spiega -abbiamo partecipato, passo passo, ai lavori della Cabina di coordinamento, presieduta da Legnini, abbiamo scritto insieme, collaborato e spesso suggerito soluzioni al commissario Legnini che ha avuto il pregio in questi anni, a differenza dei suoi predecessori, di ascoltare con attenzione e con spirito costruttivo il territorio”.

“Sono consapevole che lo attende un compito gravoso e di forte responsabilità nei confronti delle popolazioni colpite dal terremoto, ma sono altrettanto consapevole che all’esperienza e all’impegno che saprà profondere in questo ruolo si aggiunge la consapevolezza delle richieste dei territori, avendo vissuto in prima linea e in maniera diretta, prima in veste di sindaco e poi di assessore delegato alla ricostruzione della Regione Marche, quelle tragiche giornate e tutte le difficoltà che negli anni abbiamo affrontato dovuto sormontare. Saprà quindi garantire una continuità dell’azione senza dovergli spiegare e raccontare nulla che già non conosce”.

“Al commissario Legnini, chiamato a un compito altrettanto gravoso e ancora più appesantito dalle recenti vicende dell’alluvione nel territorio di Ischia, il mio ringraziamento per la collaborazione prestata e l’augurio di un buon lavoro”, conclude Marsilio.