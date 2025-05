RICOSTRUZIONE: MARSILIO, “DA CIPESS IMPORTANTI PROVVEDIMENTI, GRAZIE A GOVERNO MELONI”

L’AQUILA – “Importanti interventi approvati oggi nella riunione del Cipess. Il primo riguarda il definanziamento dell’intervento di riparazione della chiesa di Santa Maria della Pace a Capestrano, precedentemente inserito nel Piano annuale 2018 per un importo di 2,4 milioni di euro che consentirà l’avvio dei lavori di recupero della storica chiesa, definendo gli interventi in maniera chiara tra sisma 2009 e sisma 2016. Un secondo importante provvedimento, approvato nel corso della riunione, riguarda l’assegnazione delle risorse per l’annualità in corso è finalizzato a garantire la continuità dei servizi tecnici e dell’assistenza qualificata a supporto dell’attività degli Uffici Speciali per la ricostruzione dell’Aquila, dei comuni del cratere e della Regione Abruzzo per un importo complessivo di 9,7 milioni di euro”.

Lo scrive, in una nota, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“Ringrazio il coordinatore della Struttura di missione sisma 2009, Mario Fiorentino, e i suoi uffici per gli obiettivi che sono stati raggiunti.

In ultimo un ringraziamento al sottosegretario al Ministero dell’Interno, Emanuele Prisco, che oggi ha reso noto lo stanziamento di oltre 6 milioni e 500mila euro in favore dei Comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2016″.

“Le risorse, erogate a titolo di anticipazione del rimborso dei minori gettiti IMU riferiti alla prima rata 2025 per i fabbricati ubicati nelle zone colpite, consentiranno agli enti locali di far fronte alle esigenze di bilancio e di garantire la continuità dei servizi alla cittadinanza. Per tutti questi finanziamenti ringrazio il Governo Meloni per la continua attenzione che manifesta a sostegno dei nostri territori colpiti dal sisma”, conclude.