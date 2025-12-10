RICOSTRUZIONE: MARSILIO, “DA CIPESS OLTRE 13 MLN, ATTENZIONE COSTANTE DELLO STATO”

L’AQUILA – Nella seduta odierna, il CIPESS – Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile – ha approvato, su proposta della Struttura di Missione Sisma 2009, d’intesa con gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, un nuovo pacchetto di risorse pari a 13,7 milioni di euro destinato al recupero e alla ricostruzione degli edifici pubblici dell’Aquila e dei comuni del cratere e fuori cratere.

Le risorse saranno impiegate per intervenire su immobili strategici e di interesse collettivo, con l’obiettivo di completare il percorso di rinascita e rigenerazione dei territori colpiti dal sisma.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in una nota, ha espresso grande soddisfazione per il via libera del Governo: “Questo nuovo stanziamento conferma l’attenzione costante dello Stato verso la ricostruzione abruzzese. Proseguiamo con determinazione nel completare gli interventi necessari per restituire piena funzionalità e decoro alle strutture pubbliche e ai centri storici. Si tratta di un ulteriore passo avanti nella direzione che abbiamo tracciato fin dall’inizio della legislatura: ricostruire bene, rapidamente e in modo sostenibile, restituendo fiducia e prospettive alle nostre comunità. Il provvedimento rappresenta un ulteriore tassello del processo di rilancio complessivo del territorio, con attenzione alla sicurezza, alla sostenibilità e alla valorizzazione del patrimonio pubblico”, ha dichiarato Marsilio.