RICOSTRUZIONE, MELONI: “GOVERNO MANTIENE IMPEGNI, ATTENZIONE ANCHE SU BOLLO AUTO L’AQUILA”

L’AQUILA – “Grande soddisfazione” per lo stanziamento da 50 milioni di euro deliberato ieri nella seduta del Cipess e destinato a interventi per l’edilizia scolastica nel Comune dell’Aquila e altri centri colpiti dal terremoto del 2009.

La esprime la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Per Meloni L’Aquila è di fatto un luogo simbolo di Fratelli d’Italia, come è stato più volte ribadito anche in virtù della sua elezione lo scorso 25 settembre da candidata all’Uninominale Camera proprio nel collegio L’Aquila-Teramo, in una regione che conta non solo il primo presidente di Fratelli d’Italia, Marco Marsilio, ma anche il sindaco di un importante capoluogo regionale, rieletto al primo turno lo scorso 12 giugno, Pierluigi Biondi.

E dopo lo stanziamento dei fondi per l’edilizia scolastica, alla vigilia del 14esimo anniversario della tragedia del terremoto del 6 aprile 2009, il presidente del Consiglio ha quindi rimarcato: “Si tratta di un’ulteriore prova degli impegni che il governo sta mantenendo nei confronti di territori alle prese con importanti processi di rinascita. Un’attenzione già mostrata con i 70 milioni previsto nella Legge di Bilancio per il riequilibrio dei bilanci e personale degli enti locali alle prese con la ricostruzione, la semplificazione delle norme per la ricostruzione pubblica”.

Un’attenzione verso quei “territori alle prese con importanti processi di rinascita”, come L’Aquila e gli altri centri colpiti dal terremoto del 2009, che “proseguirà, a partire dalla questione delle cartelle esattoriali relative ai bolli auto, riferite agli anni 2009 e 2010, che i cittadini stanno ricevendo in questi giorni”, ha aggiunto ancora il premier.

Sulla questione degli avvisi di pagamento relativi alla tassa automobilistica per gli anni 2009 e 2010, è intervenuto anche il presidente della Regione Marsilio osservando: “è quantomeno paradossale che a cavalcare la polemica siano esponenti di quel Partito democratico che per anni hanno governato in Abruzzo e in Italia senza mai minimamente preoccuparsi né di formulare una norma che consentisse di andare incontro alle esigenze dei cittadini né di adoperarsi per promuovere la rottamazione delle cartelle. Provvedimento sul quale hanno sempre sdegnosamente votato contro denunciando l’immoralità di un ‘condono’ fiscale”.

“Oggi la Regione Abruzzo si trova di fronte all’obbligo di dover riscuotere quelle somme per non rischiare di incorrere in un danno erariale alle casse pubbliche generato dall’eventualità di una prescrizione delle cartelle che in questi giorni sono state notificate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. Sono pienamente consapevole, comunque, che quella del terremoto rappresenti una ferita ancora aperta per le nostre comunità e per questo motivo è forte la volontà della Regione e del sottoscritto di attivarsi presso il governo nazionale per avviare una interlocuzione con l’obiettivo di individuare un percorso condiviso che auspicabilmente porti alla riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle relative ai bolli auto sospesi nel post terremoto e che i costi di mora e sanzioni non gravino sui contribuenti”.