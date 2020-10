RICOSTRUZIONE: MELONI, “TRA PRIORITA’ RECOVERY FUND, GRANDE VITTORIA FDI”

ROMA – “Grande vittoria di Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio alla Camera: la ricostruzione dei territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016 è stata inserita tra le priorità del Recovery Fund che il Governo Conte presenterà all’Europa”.

È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

“Grazie alla determinazione e alla caparbietà dei nostri parlamentari – spiega Meloni -, siamo riusciti a far cambiare idea al Governo e ad inserire nella relazione finale uno specifico capitolo dedicato alla ricostruzione post-sisma come tema prioritario per il rilancio economico e sociale dell’Italia. La ricostruzione è una priorità nazionale e continueremo, insieme ai nostri Presidenti di Regione e ai nostri sindaci, a tenere alta l’attenzione su questo tema e a vigilare costantemente sul rispetto concreto di questo impegno, a partire dai tempi e delle risorse dei progetti che verranno presentati e finanziati”.

“Non vogliamo, infatti, che il Recovery Fund rimanga un bellissimo ‘libro dei sogni’ e sia percepito dagli italiani che hanno vissuto sulla loro pelle il dramma del terremoto come l’ennesima presa in giro. Come Fratelli d’Italia siamo riusciti, inoltre, a rafforzare e a ribadire l’impegno per il sostegno alla natalità per superare la gravissima crisi demografica italiana e un paragrafo specifico sullo status di Roma Capitale, che deve essere dotata dei poteri e delle risorse adeguate al suo ruolo”.

“È l’ennesima prova che le proposte di Fratelli d’Italia sono concrete, di buon senso e nell’interesse degli italiani”, conclude.

Download in PDF©