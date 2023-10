RICOSTRUZIONE MONTEREALE, SINDACO: “EROGATI I PRIMI 8 MILIONI DI EURO DAL COMMISSARIO CASTELLI”

MONTEREALE – “Sono stati erogati, con decreto n. 714 del 04/10/2023, da parte del commissario alla ricostruzione Guido Castelli i primi 8 milioni di euro del Psr per il comune di Montereale. Le risorse assegnate sono una prima parte dei 20 milioni di euro di cui il Comune, dopo un lungo lavoro di programmazione, risulta assegnatario. Queste risorse permetteranno di avviare la progettazione di molte opere pubbliche che sicuramente cambieranno il futuro del Comune di Montereale, ed è proprio per questo che abbiamo deciso di operare come per le risorse del fondo complementare al Pnrr (circa 5 milioni di euro), risorse che sono state reperite, progettate e appaltate in tempi rapidi, ed ora in fase di realizzazione”.

Ad annunciarlo è il sindaco di Montereale (L’Aquila) Massimiliano Giorgi.

“Come si evince dall’elenco allegato molte di queste risorse riguardano strade di collegamento interregionale, dissesti idrogeologici, sottoservizi, ecc. Insomma, opere che renderanno il Comune di Montereale molto più sicuro e vivibile. Riuscire a mettere a terra queste risorse che aggiunte a quelle del Pnc Pnnr totalizzano circa 25 milioni di euro di opere pubbliche sicuramente prevede un grande sforzo da parte degli uffici comunali e una grossa responsabilità politica da parte dell’amministrazione comunale sulle scelte fatte, scelte che sono state condivise con l’ufficio regionale di ricostruzione e la struttura commissariale centrale. Sono davvero contento dei risultati conseguiti in questi anni e sono certo che faranno la differenza nel futuro di questo territorio di cui sono orgogliosamente a totale servizio”.