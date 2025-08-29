RICOSTRUZIONE: OK A INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO CHIESA SAN LORENZO MARTIRE A TERAMO

TERAMO – La Conferenza permanente ha approvato l’intervento di miglioramento sismico della chiesa di San Lorenzo Martire, in località Colleminuccio, a Teramo.

Ad annunciarlo, in una nota, il commissario alla Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, che dichiara: “Riportare alla luce questi antichi splendori è un impegno che portiamo avanti con determinazione, affinché ogni comunità possa ritrovare i propri punti di riferimento e tornare a vivere appieno la propria quotidianità”.

Gli interventi proposti per il miglioramento sismico e del ripristino dell’agibilità della chiesa prevedono il consolidamento delle murature con iniezioni di malta base calce, la stilatura profonda dei giunti e sarcitura delle lesioni dove presenti, la sarcitura delle lesioni con malta idonea antiritiro a base di calce, ed esecuzione dell’intervento “scuci e cuci”, il consolidamento del tetto, l’inserimento di n.10 catene (n.4 longitudinali e n.6 trasversali) e il rinforzo della vela campanaria con perforazioni armate. 650.000,00 euro è il costo totale dell’intervento.

La costruzione originaria, realizzata intorno al XIV secolo, era più piccola di quella attuale: divenuta cadente, fu ristrutturata ed ampliata nel 1887 con la benedizione di Papa Leone XIII. Nel corso degli anni 40 e 50 del Novecento, la Chiesa ha subito interventi di restauro volti alla ricostruzione delle coperture con impiego di travi recuperate da un’altra Chiesa. Probabilmente in questa stessa circostanza fu demolito un avancorpo che sorgeva sul lato sud-est dell’aula principale. Tra il 2007 ed il 2009 la Chiesa ha subito un ulteriore intervento di restauro che ha riguardato il tetto e lavori di tinteggiatura all’interno.

“Ringrazio il presidente della Regione Marco Marsilio, il vescovo Lorenzo Leuzzi, l’ufficio ricostruzione Abruzzo e il sindaco Gianguido D’Alberto per la loro fondamentale collaborazione”, conclude Castelli.