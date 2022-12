RICOSTRUZIONE POST SISMA CENTRI STORICI: MINISTRO MUSUMECI E LEGNINI IN CITTÀ PER CONVEGNO

L’AQUILA – Oggi alle 17, nell’Auditorium del Parco del Castello, alla presenza del ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci, è in programma il convegno sul tema: “La ricostruzione dei centri storici dell’Aquila e dei comuni del cratere” promosso dal Comune dell’Aquila e dagli uffici speciali per la ricostruzione dell’Aquila (Usra) e dei comuni del cratere sismico (Usrc). Al centro del confronto i dati tratti dal “Libro bianco sulla ricostruzione privata dei centri storici nei comuni colpiti dal sisma Abruzzo 2009”, curato dal Dipartimento della Protezione civile, Reluis, Cnr, Usra e Usrc. esperti a confronto.

Insieme al ministro, partecipano all’iniziativa il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi; il titolare dell’Usra Salvatore Provenzano; il titolare dell’Usrc Raffaello Fico; il Capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio; il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio; il coordinatore della Struttura tecnica di missione Carlo Presenti; il commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016 Giovanni Legnini; il vicesegretario generale della presidenza del Consiglio dei ministri Marco Villani; il coordinatore della Reluis, Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica Marco Di Ludovico