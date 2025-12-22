RICOSTRUZIONE POST SISMA NELLE PROVINCE DI RAVENNA E FORLI’-CESENA’: CASTELLI COMMISSARIO

ROMA - Il Governo, su proposta del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, ha predisposto lo schema di decreto per la nomina del senatore Guido Castelli, attuale commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016, quale commissario straordinario alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 18 settembre 2023.

In conseguenza di tale evento è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori dei Comuni di Brisighella (Ravenna), Castrocaro Terme e Terra del Sole, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano, Tredozio e della frazione di Bocconi del Comune di Portico e San Benedetto (Forlì-Cesena), per la durata di cinque anni.

''La nomina del senatore Guido Castelli -spiega il ministro Musumeci- si è resa opportuna, al di là dei requisiti di specifica professionalità e competenza manageriale, perché in atto commissario per la ricostruzione nel Centro Italia, quindi in area limitrofa alla Emilia Romagna. Il Presidente di quest'ultima Regione ha espresso l'intesa alla nomina, come previsto dalla legge. L'incarico decorre dalla data di adozione del provvedimento, con una durata pari allo stato di ricostruzione, e comunque non oltre il termine del mandato parlamentare dello stesso commissario.