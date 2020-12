RICOSTRUZIONE: PREMIO A USRA, LE CONGRATULAZIONI DEL SINDACO BIONDI

L’AQUILA – “Intendo formulare le migliori congratulazioni all’Ufficio speciale per la ricostruzione, al titolare Salvo Provenzano, ai tecnici e funzionari che hanno contribuito al conseguimento dello Smartphone d’oro. Un riconoscimento di prestigio per un organismo che ha un ruolo importante nei processi di rinascita, non solo materiale, della nostra città e che ha acquisito un bagaglio di competenze e conoscenze divenute ormai patrimonio di questa terra e un esempio per l’intero Paese”. Sono le parole del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che commenta il premio assegnato all’Usra con cui ogni anno vengono segnalate le migliori esperienze pubbliche di comunicazione, informazione, servizi ai cittadini attraverso le piattaforme e gli strumenti web, social, chat, intelligenza artificiale.

