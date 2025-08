RICOSTRUZIONE PRIVATA POST SISMA: ALL’AQUILA SONO ARRIVATI CONTRIBUTI PER 12 MILIONI A LUGLIO

L’AQUILA – “Nello scorso mese di Luglio sono stati rilasciati contributi per la ricostruzione privata post-sisma della città dell’Aquila per oltre 12 milioni di euro. Nonostante il periodo estivo, in cui alcune attività amministrative subiscono un fisiologico rallentamento, si è riusciti a mantenere alto il trend delle concessioni dei buoni contributo, che nel mese di luglio hanno riguardato 20 pratiche lavorate, di cui 16 distribuite in diverse frazioni e 4 riguardanti la ricostruzione di immobili della città dell’Aquila”. Lo afferma l’assessore Roberto Tinari.

“L’elenco completo dei destinatari”,dice ancora l’assesssore Roberto Tinari. ” è pubblicato sul sito del Comune, al seguente indirizzo: https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_566079_0_3.html. Nel ringraziare ancora una volta, per l’encomiabile lavoro volto nel segno di una lodevole continuità, tutti gli Uffici Comunali e gli uffici dell’Usra, quest’ultimi sotto l’efficiente guida del titolare Salvatore Provenzano, mi permetto di insistere sulla necessità di rendere ancora più sollecite le richieste da parte di chi ancora non ottempera. L’amministrazione comunale sta cercando di velocizzare al massimo l’erogazione dei contributi, per il bene della città e per le generazioni future, ma anche per chi non c’è più. Per fare ciò abbiamo bisogno dell’ausilio di tutti gli ‘attori’ di questa fondamentale operazione: proprietari, professionisti ed imprese. Diventa fondamentale uno sforzo comune per accelerare ulteriormente la ricostruzione privata, perché domani saremo giudicati per quello che abbiamo fatto e non per quello avremmo pensato di fare. Desidero infine ricordare ai beneficiari dei contributi pubblici che hanno già presentato la comunicazione di fine lavori e la contabilità finale, che, al fine di completare l’iter amministrativo relativo alla propria pratica, è necessario procedere con la richiesta formale di chiusura del conto corrente vincolato presso gli uffici competenti, siti a L’Aquila in Via Avezzano n. 11.”